Firuța Cina, laureată

Cea de-a XXVI-ea ediție a Festivalului – Concurs Național al Interpreților Cântecului Popular Românesc „Maria Tănase“ s-a desfășurat în perioada 6 – 10 septembrie, la Teatrul Național „Marin Sorescu“ din Craiova, iar printre premianți este și Firuța Cina din Ovcea.

Festivalul a constat în două seri de concurs, iar în cea de-a treia seară a avut loc Gala Laureaților. Firuța a fost printre cei 30 de participanți care au intrat în concurență și este deținătoarea Premiului Special ,,Cristian Răchitan” pentru arta sa interpretativă și pentru promovarea valorilor tradiționale și spirituale ale satului românesc.

,,Singurul fapt că am trecut de preselecții este un lucru foarte important pentru mine, deoarece au fost foarte mulți participanți. Am reprezentat românii din Serbia, iar din cauza aceasta m-am simțit datoare să mă prezint cât mai bine. Am intrat pe scenă cu emoții mari și nu m-am așteptat să iau premiu, având în vedere că a fost mare concurența. Totuși, m-am bucurat că am avut ocazia să cânt încă o dată pe scenă, în Gala Laureaților, cu Orchestra ,,Lăutarii” din Chișinău al cărei dirijor este maestrul Nicolae Botgros”, declară Firuța și adaugă faptul că de la domnul Niță Frățilă a primit invitația în vederea participării la Festivalul – Concurs ,,Maria Tănase”.

Marina ANCAIȚAN

