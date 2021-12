ÎN DIRECT- concertul festiv ALBA UNEȘTE ROMÂNIA

Accesați transmisiunea în direct al concertului folosind acest link: https://youtu.be/D27Yufsu6wI

Casa de Presă şi Editură „Libertatea” din Panciova are onoarea să difuzeze miercuri, 1 decembrie 2021, cu începere de la ora 19, pe site și pe contul de Facebook Săptămânalul Libertatea, concertul festiv ALBA UNEȘTE ROMÂNIA, dedicat Zilei Naționale a României. Concertul va fi difuzat pe baza protocolului de colaborare semnat de către C.P.E. „Libertatea” din Panciova și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba. Filmările au fost realizate la Palatul Cultural din Blaj, cu inserții de la Câmpia Libertății din Blaj, Piața Tricolorului, Catedrala Reîntregirii Neamului și Sala Unirii din Alba Iulia. Clădirea Palatului Cultural din Blaj a primit Premiul „Europa Nostra 2017” al Comisiei Europene la categoria ,,Conservare”.Concertul este susținut de către ORCHESTRA ROMÂNĂ DE FOLCLOR care își are nucleul la Alba Iulia, capitala de suflet a românilor. Orchestra este constituită din artiști instrumentiști profesioniști din toate zonele istorice ale României.Orchestra Română de Folclor, condusă de maestrul Alexandru Pal, își desfășoară activitatea sub egida Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” din subordinea Consiliului Județean Alba.Concertul extraordinar de folclor ALBA UNEȘTE ROMÂNIA se bucură de prezența celor mai importanți artiști de folclor din România, atât din generația de aur, cât și din generația tânără: Nicolae Furdui Iancu și Tudor Furdui Iancu, Ioan Bocșa, Veta Biriș, Gheorghița Nicolae, Mariana Anghel și Adriana Anghel, Traian Jurchela, Alexandru Pugna, Cornel Borza, Roxana Reche, Anghelina Timiș, Alina Pinca, Mirela Mănescu, Ilie Medrea, Maria Filimon, Forin Boita, Iustina Irimia, Floricica Moga, Roxana Bădescu, Ioana Ardelean, Elena Nistor, Lucreția Goagea, Ciprian Zopota, Mihaela Grec, Bogdan Toma, Daniel Pop, Cristian Țăran, Dorina Narița, Ioana Breda Morar, Nicolae Plută.Casa de Presă şi Editură „Libertatea” adesează calde mulţumiri Consulatului General al României la Vârşeţ pentru aportul său esenţial şi pentru faptul că făcut posibilă în acest an difuzarea concertului festiv ALBA UNEȘTE ROMÂNIA prin intermediul site-ului și contului de Facebook „Săptămânalul Libertatea”.