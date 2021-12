La începutul acestei săptămâni un fapt cu adevărat jenant i-a neliniştit pe etnicii români din Serbia. Discursul public al lui Dragoslav Bokan, difuzat la televiziunea cu frecvență națională „Pink”, în care dânsul i-a prezentat pe etnicii români ca fiind dușmani ai țării în care trăiesc, nu a putut trece neobservat și fără reacții din partea românilor de pe aceste meleaguri și a tuturor celor care-i apreciază.

Marți, 30 noiembrie, Casa de Presă și Editură „Libertatea” a vizitat-o secretarul de stat din cadrul Ministerului pentru Drepturile Omului, ale Minorităților și Dialogul Social, Ninoslav Jovanović. Dânsul a discutat despre acest subiect cu Daniel Magdu, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, cu Mariana Stratulat, directoarea Casei de Presă și Editură „Libertatea” și cu Valentin Mic, director adjunct al C.P.E. „Libertatea” și redactor responsabil a.i. al săptămânalului „Libertatea”.

Ninoslav Jovanović le-a transmis etnicilor români din Serbia un mesaj puternic și plin de susținere: „Astăzi am discutat, din păcate, despre un subiect nu chiar atât de frumos. Este vorba despre declarațiile făcute de regizorul Dragoslav Bokan la televiziunea de frecvență națională „Pink”. Le consider inadmisibile, scandaloase și cumplite. Dânsul i-a etichetat pe apartenenții etniei române ca dușmani ai sârbilor și ai Republicii Serbia. Condamn cu fermitate acest fapt și insist ca organele responsabile de astfel de lucruri să se ocupe de ele în profunzime. Doresc să transmit un mesaj clar, că poporul român este prietenul sârbilor și al Republicii Serbia, că minoritatea națională română, care de secole trăiește în Serbia, s-a dovedit a fi o minoritate națională prietenă a sârbilor și Republicii Serbia, care este țara tuturor cetățenilor care trăiesc pe teritoriul ei. Mă voi referi la încă un subiect. Suntem martorii unor întâmplări neplăcute care s-au petrecut zilele acestea și în care au fost implicaţi reprezentați ai mai multor partide politice. Nu puteți să puneți un semn de egalitate între un politician care aparţine unei minorităţi naţionale și întreaga minoritate. Este inadmisibil ca oricine să folosească activitatea sa politică pentru a obţine puncte politice ieftine și, aşa cum a făcut regizorul Bokan, să pună semnul de egalitate între doamna Tepić și întreaga comunitate națională română. Este inadmisibil să te foloseşti de asemenea lucruri care etichetează aproape 30.000 de cetățeni de etnie română care trăiesc în Serbia în pace și bună înțelegere. Poporul român face parte din cele peste 20 de minorități naționale care trăiesc aici. Ministerul pentru Drepturile Omului, ale Minorităților și Dialogul Social a sprijinit de mai multe ori apartenenții minorității naționale române. Acest lucru îl facem și acum. În această dimineață, președintele Republicii Serbia, domnul Aleksandar Vučić, a condamnat cu fermitate aceste întâmplări supărătoare. Din câte am înţeles, televiziunea „Pink” va respinge declaraţiile regizorului Bokan. Aceste mesaje importante trebuie să ajungă la toți cetățenii Republicii Serbia. Sper că asemenea lucruri nu se vor mai repeta. Statul sârb respectă toate comunitățile naționale. Serbia și Voivodina multietnică, multiconfesională, multinațională este comoara acestei țări și a tuturor celor care trăiesc aici. Trimitem un mesaj de pace, toleranță, coexistență și înțelegere”.

Președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Daniel Magdu, a mulțumit secretarului de stat Ninoslav Jovanović pentru că a răspuns la invitația sa într-un timp atât de scurt. „Această vizită este o dovadă că statul sârb, împreună cu Consiliul Național al Minorității Naționale Române, condamnă asemenea declarații care conțin limbajul urii și cel discriminatoriu”, a subliniat Daniel Magdu.

Sanela CRĂINEAN