În familia mea dragostea se împarte între flori şi legume

În acestă săptămână o cunoașteți pe Stela Zamoiu din satul Dambroca, judeţul Buzău. Are 61 de ani. Este o țărancă iubitoare de flori, dar cultivă și legume. Împreună cu cele trei fete face parte din asociația ,,Ecoruralis”, unde sunt membru de coordonare a comitetului pe domeniul semințe.

Suntem o asociație care sprijină țăranii din toată țara. Asociația face distribuție gratuită în fiecare an, în luna martie. Suntem 35 de păstrători de varietăţi locale de seminţe.

Am îndrăgit florile, plantele și legumele în copilărie, deoarece sunt născută și crescută la țară.

Din grădinile mamei mele și ale bunicii mele nu au lipsit niciodată florile, plantele aromatice și legumele. Începând din primăvară și până toamna, în curtea de la țară era o adevărată splendoare, o explozie de culori amestecată cu parfum. Nu pot să spun că am o floare preferată, pentru că toate sunt speciale pentru noi, oamenii iubitori de frumos! În pandemie am avut cea mai mare distribuție de seminţe, de 5200 de plicuri. Fiecare plic conține cinci varietăți.

Avem o casă de semințe unde păstrăm aceste soiuri. Eu am peste 200 de soiuri vechi din batanicum, precum ar fi: tomate, flori companion, aromatice și medicinale. Aici colectăm soiuri vechi din bătrâni.

Pentru a avea o grădină frumoasă și cu gust, trebuie să asiguri răsaduri viguroase şi să ai un pământ cu mai multe amestecuri de îngrășăminte naturale (compost, mraniţă, nisip, zaț de cafea și cernoziom).

Maria RADU NOVAC

