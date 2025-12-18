Inspiră și ghidează elevii cu dedicare și pasiune

În Școala Elementară „3 Octombrie” din Sân-Mihai își desfășoară activitatea o doamnă profesoară de limba română care, prin dăruirea și pasiunea ei, reușește să transforme fiecare oră într-o adevărată lecție de suflet. Pentru elevii săi, limba română nu este doar o materie, ci o poveste vie, descoperită zi de zi cu emoție, curiozitate și bucurie.



Cu răbdare, blândețe și profesionalism, profesoara Marinela Gătăianț îi învață pe copii nu doar să citească și să scrie corect, ci și să îndrăgească literatura, tradiția și frumosul cuvânt românesc. Orele sale sunt pline de creativitate: lecturi expresive, poezii recitate cu emoție, dialoguri vii și activități care îi ajută pe elevi să-și dezvolte imaginația și încrederea în sine.

Dincolo de manuale și lecții, ea este un adevărat mentor, un sprijin pentru fiecare copil, încurajându-i să viseze, să fie curajoși și să-și descopere talentul. Rezultatele muncii sale se reflectă în entuziasmul elevilor, în progresele lor și în dragostea pentru limba română, care prinde rădăcini trainice încă din primii ani de școală.

Dragostea pentru meseria de profesor s-a născut încă din copilărie. În familie i se spunea adesea că ori va deveni profesor, ori medic, deoarece se juca mereu de-a aceste profesii. Încă de la începutul școlii îi ajuta pe alți copii la lecții și exerciții, iar în absența profesorilor ținea uneori orele sau era rugată chiar de cadrele didactice să conducă lecția.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 51 din 20 decembrie 2025