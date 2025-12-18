Tradiție, talent și curaj sub același acoperiș

Pe familia Miuță am avut plăcerea să o întâlnesc în vara acestui an. Era o ocazie specială, când fiica lor, Mirela, s-a prezentat cu câteva cântece populare în cadrul reluării tradiției horei din Alibunar, eveniment desfășurat în fața bisericii din localitate. Mirela a reușit atunci să cucerească publicul prin talentul și pasiunea ei pentru muzică.

De data aceasta, cititorii noștri au ocazia să îi cunoască pe doi copii talentați, dar și pe părinții acestora. Însă, în prim-plan sunt copiii, care impresionează prin pasiunea lor pentru muzica populară și pentru arta în general: Mirela și Deian Miuță.

Mirela Miuță s-a născut pe 5 octombrie 2014, la Vârșeț, și încă de la o vârstă fragedă și-a arătat înclinația pentru muzică. Tatăl său ne povestește că primul ei contact cu scena a avut loc anul trecut, la un festival din localitatea Sân-Ianăș, unde Mirela a cucerit publicul și juriul prin vocea sa plină de sensibilitate și autenticitate. De atunci, ea a participat la numeroase festivaluri și concursuri, de fiecare dată fiind recompensată cu premii de locul întâi sau premii de excelență. Un moment deosebit în cariera sa timpurie l-a reprezentat participarea, la Timișoara, la Concursul Internațional „Europa–America”, unde Mirela a primit premiul de excelență, consolidându-și astfel statutul de tânără promițătoare în muzica populară bănățeană.

Primele ore de muzică au fost cu Maribel Şoşdean, de la care a învățat să cânte la pian, iar orele de canto au fost coordonate de nume importante ale muzicii populare din Banat, precum Desanka Lalić și Nicoleta Voica. În prezent, Mirela își continuă formarea muzicală cu Dragana Simionovici, de la Timișoara, perfecționându-și tehnica și repertoriul.

Pe lângă talentul său muzical, Mirela este o elevă foarte bună, iar printre obiectele sale preferate se numără limba franceză și arta plastică, domeniu în care a obținut, de asemenea, premii la concursuri școlare și expoziții locale. Un aspect cu adevărat remarcabil este faptul că Mirela a reușit deja să își construiască un repertoriu propriu de șase piese, lucru rar întâlnit la vârsta ei, demonstrând nu doar talent, ci și dedicație și muncă constantă.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 51 din 20 decembrie 2025