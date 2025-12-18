Jena – un Paradies studențesc

Jena Paradies, adică Jena-Paradis este numele gării din centrul orașului de mărimea Panciovei, care a devenit a două casă pentru autorul acestor rânduri, plecat la studii de germanistică și românistică. Jena se află în inima Germaniei, în landul Turingia, unul dintre cele 16 landuri germane, a cărui capitală, Erfurt, se remarcă printr-o arhitectură și spirit medieval și baroc.

Chiar și numele parcului central al orașului, situat pe malurile râului Saale, ar trebui să-i motiveze pe studenții din toată Germania să se decidă pentru Universitatea din Jena. Simbolistica paradisului nu se oprește la gară: în mai multe locuri din oraș se regăsește propoziția Du bist einfach paradiesisch („Tu ești pur și simplu ca din paradis”), ba chiar și universitatea o folosește în materialele sale de promovare. Universitatea este, de altfel, inima orașului.

Înființată la 2 februarie 1558, în urmă cu 467 de ani, Universitatea ,,Friedrich Schiller”, numită după renumitul poet, scriitor și filosof romantic german care a activat aici ca profesor din 1789, este una dintre cele mai vechi și apreciate universități ale Germaniei și un produs direct al Reformei luterane. Fondatorul ei, Prințul Johann Friedrich von Sachsen, a fost un susținător al Reformei protestante, la fel ca tatăl său, care îi oferise sprijin și adăpost lui Martin Luther.

Universitatea este cea mai mare din Turingia și singura care oferă programe de studii în toate domeniile științifice importante. O cincime din întreaga populație a orașului este formată din studenți, iar, împreună cu personalul didactic și auxiliar, numărul membrilor comunității universitare este și mai mare. În anul 2023, la Universitatea ,,Friedrich Schiller” erau înscriși în anul 2023 un număr de 17.046 de studenți, iar numărul angajaților ajungea la 10.022. Trecând prin oraș, ai impresia că fiecare a doua clădire aparține universității.

La Jena se află și Universitatea Tehnică ,,Ernst Abbe”, precum și fabricile și centrele de cercetare ale giganților industriali ,,Zeiss”, ,,Jenoptik” și ,,Schott”.

Industria optică este responsabilă și pentru existența Muzeului Optic German, a Observatorului Popular, precum și a celui mai vechi planetariu funcțional din lume (din 1926) – Planetariul ,,Zeiss”. Ea a fost, de asemenea, unul dintre principalele motive ale bombardamentelor severe din 1945. Aproape tot centru istoric a fost distrus, iar Biserica Orășenească „Sf. Mihail”, din secolul al XIV-lea, a fost grav avariată. Cu multă dedicație și muncă, biserica, Primăria medievală și alte clădiri importante au fost renovate. În schimb, Collegium Jenense, fosta mănăstire dominicană și primul sediu al universității, nu a fost reconstruit.

Nemanja NOVAKOV

Articolul îl puteți citi în numărul 51 din 20 decembrie 2025