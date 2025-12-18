„Zece flori de bujor cu 123 de fire” de Ionică Togeraș

Sala corului Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou a găzduit, în data de 14 decembrie, lansarea romanului ,,Zece flori de bujor cu 123 de fire”, semnat de Ionică Togeraș, activist cultural din această localitate.

Despre carte au vorbit autorul și dr. Valentin Mic, care a propus o lectură interpretativă axată pe dimensiunea confesivă și simbolică a romanului. Ionică Togeraș a subliniat că volumul nu este o ficțiune clasică, ci o formă de recuperare afectivă a unor trăiri reale, a unor iubiri și întâmplări care au marcat existența sa, scrierea devenind astfel un exercițiu de sinceritate și de așezare a memoriei în cuvânt.

,,Zece flori de bujor cu 123 de fire” este un roman de dragoste cu structură mitică, istorică și metafizică, ce confirmă sensibilitatea literară și vocația culturală a autorului. Cartea este o țesătură sentimentală și biografică în care realitatea, memoria și simbolul se împletesc natural, iar povestea devine o formă de recuperare afectivă a unor momente decisive din viață.

În centrul narațiunii se află Ecaterina și George, două personaje ale căror destine se întâlnesc, se pierd și se regăsesc, urmând un traseu emoțional ce pare predestinat. Dragostea lor este prezentată ca o energie care depășește timpul și logica existenței. Această viziune este formulată chiar din Cuvântul-înainte, unde autorul afirmă că dragostea adevărată aparține sufletului și nu se stinge, ci se transformă.

Valentin MIC

