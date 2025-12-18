Instrument educativ de referință în dezvoltarea unei relații pozitive a copiilor cu sănătatea orală

Într-o lume grăbită, în care educația pentru sănătate este adesea tratată superficial, cartea „Alfabetul dinților”, semnată de dr. Veronica Simonica Hasnaș, medic stomatolog din Republica Moldova, vine ca o adevărată revelație, care aduce împreună trei mari iubiri ale autoarei: medicina, copiii și cuvântul scris. Publicată în acest an, lucrarea se distinge prin originalitate, sensibilitate și o abordare educativă rar întâlnită în literatura pentru cei mici.

Numele Veronica Simonica Hasnaș este cunoscut și românilor din Serbia, autoarea participând cu regularitate la concursuri literare și colaborând cu publicațiile noastre. Această vizibilitate culturală completează firesc activitatea sa profesională, dând naștere unei cărți care vorbește atât minții, cât și inimii.

Scrisă cu mult suflet, cartea le oferă copiilor sfaturi despre îngrijirea dinților într-un mod cu totul inedit, prin versuri pline de candoare, ușor de înțeles și de reținut. De la A la Z, fiecare literă ascunde o lecție despre dinți, sănătate și responsabilitate, transformând educația dentară într-un joc al descoperirii.

În prefața cărții, autoarea mărturisește: „Această carte s-a născut din dorința de a vă învăța, cu blândețe și iubire, cât de prețioși sunt dințișorii voștri. Ei sunt niște comori mici și stălucitoare. Fiecare pagină din această carte se vrea o mângâiere blândă, o îmbrățișare pentru dințișori, ca să îi păstrați curați, perfecți și puternici. Am scris-o cu gândul la voi, la zâmbetul vostru senin, care luminează lumea celor mari.”

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 51 din 20 decembrie 2025