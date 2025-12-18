Omagiu vizual în cinstea artistei Stela Guțiu

Pe 10 decembrie, la Galeria de Artă „Armonii cromatice” din Timișoara a fost vernisată expoziția de pictură intitulată „Mozaic 77”, în cinstea distinsei artiste Steluța Guțiu, marcând un moment special în cariera sa.

Vernisajul a fost prezentat de conf. univ. dr. Gabriel Kelemen, care a subliniat importanța lucrărilor Steluței Guțiu și impactul lor asupra artei contemporane. Expoziția reunește lucrări pline de energie, emoție și culori puternice, fiecare piesă reprezentând un fragment din universul artistei, un veritabil mozaic de experiențe și trăiri.

Evenimentul a fost completat de momente artistice susținute de Antonia Rădulescu, Ana Maria Pandele, Maria Oros, Daria Pană, Daria Mioc și Aissia Ungureanu, care au conferit rafinament și sensibilitate evenimentului. Vernisajul a atras, de asemenea, invitați de renume, scriitori, artiști și personalități culturale, care au apreciat valoarea expoziției și contribuția Steluței Guțiu la peisajul artistic contemporan.

Printre invitați s-a aflat conducerea Casei de Presă și Editură „Libertatea”, Mariana Stratulat, director și Valentin Mic, director adjunct și redactor responsabil al săptămânalului omonim, care au vorbit cu alese cuvinte despre Stela Guțiu și despre colaborarea fructuoasă de-a lungul anilor cu Asociația „Prezent”.

Denis STRATULAT

