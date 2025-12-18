Colindele au adus lumină la Societatea Cultural-Artistică „Luceafărul”

În așteptarea sărbătorilor de iarna, săptămânalul ,,Libertatea” a fost prezent la programul festiv de colinde organizat de Societatea Cultural-Artistică „Luceafărul”. Atmosfera caldă, zâmbetele copiilor și emoția părinților au transformat acest eveniment într-un moment deosebit pentru întreaga comunitate.

În convorbire cu președinta Societății Cultural-Artistice „Luceafărul”, Marina Valeria Zarić, am primit următoarea declarație: ,,Magia colindelor la Societatea Cultural-Artistică «Luceafărul» a deschis porțile unui moment de lumină și emoție, oferind părinților un program de colinde care a adus împreună tradiția, bucuria și speranța unui nou început.

Anul acesta, scena noastră a găzduit un moment cu adevărat special: prima apariție a celor mai mici membri ai societății – copiii preșcolari și școlari, care au pășit cu emoție și curaj în fața publicului. Prin sceneta «Venirea Stelei», cei mici au reușit să recreeze farmecul colindului autentic, acela care aprinde lumina în suflete și ne apropie unii de alții. Glasurile lor curate, pașii timizi și zâmbetele sincere au adus o atmosferă de sărbătoare cum numai copiii știu să creeze. Aplauzele părinților au fost dovada că munca depusă, entuziasmul și dedicarea micuților au atins inimile tuturor.

