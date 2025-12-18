Sebastian Cotârlă, învingătorul Turneului de șah

În localitatea Uljmu, în perioada de 2 – 7 decembrie, a fost organizat un adevărat festival de șah. La acest turneu de șah au participat nu numai jucători din Voivodina ci și din străinătate. S-au jucat trei turnee de șah, șah rapid, șah blitz și șah clasic la care au participat un total de 90 de sportivi. Organizatorul turneelor a fost Comunitatea locală din Uljma, condusă de directorul turneului, Dušan Radovanov, care a asigurat condiții excelente de joc.

Turneul rapid a fost dominat de oaspeții din România, care au ocupat primele trei locuri! Cel mai bun dintre ei a fost Aleksandru David Korcek, care a acumulat opt puncte în nouă runde. El a fost urmat de Alexandra Balaban-Voia cu o jumătate de punct mai puțin, iar locul trei i-a revenit lui Daniel-Cristian Pădurean, care a acumulat 6,5 puncte.

Al doilea turneu de șah a fost șah blitz la care au participat nu mai puțin de 39 de jucători din România, Kazahstan și Serbia care au concurat pentru unele dintre cele trei locuri în clasament.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 51 din 20 decembrie 2025