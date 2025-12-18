Crăciunul începe din noiembrie

În măcelăria lui Cristian Todoran din Satu Nou, tradiția tăierii porcilor înainte de Crăciun nu este o simplă activitate sezonieră, ci o continuare firească a unui obicei vechi, păstrat și adaptat vremurilor de astăzi.

Pregătirile încep încă din luna noiembrie, atunci când cererea crește, iar oamenii caută nu doar carne, ci și siguranța că preparatele lor vor fi sănătoase și bine făcute.

Față de anii trecuți, când porcul se tăia aproape exclusiv la domiciliu, astăzi tot mai mulți aleg varianta măcelăriei. Procedura este mai simplă, mai curată și mai sigură, iar tradiția nu se pierde, ci se mută într-un spațiu unde lucrul se face organizat, cu experiență și respect pentru meserie. În această perioadă intensă, Cristian Todoran lucrează alături de colaboratorii săi, Tibi și Ionel, oameni cu experiență, care cunosc bine fiecare etapă a procesului și pentru care munca în măcelărie este, la rândul ei, o meserie învățată din generație în generație.

În rest, esența rămâne aceeași: din carne se fac cârnați, jumări, slănină și toate preparatele care nu lipsesc de pe masa gospodarului.

Un pas esențial, care nu poate fi ocolit, este verificarea sanitar-veterinară a cărnii înainte de consum. După tăiere, probele sunt duse la stația veterinară, unde carnea este controlată pentru a se evita bolile transmisibile la oameni, în special trichineloza. Abia după confirmarea că totul este în regulă, carnea intră în procesul de prelucrare. „Controlul veterinar nu este o formalitate, ci o obligație pentru sănătatea tuturor”, subliniază Cristian Todoran.

Valentin MIC

Articolul integral îl puteți citi în numărul 51 din 20 decembrie 2025