Manifestarea tradițională a adunat un număr impresionant de elevi participanți

„Satul european”, manifestarea tradițională inedită, desfășurată sub genericul „Împreună în diversitate” și dedicată promovării diversității popoarelor și culturilor europene, a fost organizată marți, 9 decembrie, în Sala „Medison” din Zrenianin. Manifestarea, ajunsă la ediția a XIII-a, jubiliară, s-a desfășurat într-un ambient specific, elevii din școlile primare de pe raza municipiului Zrenianin și oaspeții lor prezentând statele din Uniunea Europeană.

„Satul european” a adunat un număr impresionant de elevi participanți, care, la standuri amenajate în culorile țărilor membre ale UE, au prezentat cultura, limba, tradițiile, caracteristicile, specialitățile culinare și specificul fiecărei țări din Uniunea Europeană, atrăgând un public numeros, încântat de creațiile elevilor din școlile elementare ale municipiului Zrenianin.

În programul special al fiecărei școli au fost pregătite spectacole pe scena centrală, unde au fost prezentate jocuri și cântece specifice țării pe care o reprezintă. Astfel, pe scenă a apărut și grupul de copii din Iancaid, elevi ai Școlii Elementare „Đura Jakšić” din Zrenianin, care s-au prezentat în fața numerosului public cu o suită de dansuri populare românești.

Dan MATA

