Oameni creștini în slujba ajutorului și a activității umanitare

Sâmbătă, în orele de dinaintea amiezii, la punctul de corespondență al CPE „Libertatea” din Vârșeț, am avut ocazia să fim vizitați de reprezentanții unei organizații umanitare din orașul Jönköping, Suedia. La întâlnirea cu Mariana Stratulat, directoarea CPE „Libertatea”, au participat Jörgen Ruther și David Chgren, din partea organizației umanitare „Sam Hjelp” din Jönköping, precum și Ion Pitic, însoțit de soția sa, Margareta Pitic, reprezentanți ai Bisericii Penticostale din Suedia.

La început, Mariana Stratulat, directoarea CPE „Libertatea”, i-a familiarizat pe oaspeți cu activitatea acestei instituții românești, care în acest an aniversează un jubileu. A vorbit despre revistele destinate copiilor și tineretului și a informat despre numărul cititorilor săptămânalului „Libertatea”, care se distribuie și în Valea Timocului.

Jörgen Ruther, directorul acestei organizații umanitare, a explicat, în cadrul convorbirii, că organizația nu aparține unei biserici, însă misiunea ei este creștină, iar toți membrii sunt creștini. Organizația și-a început activitatea în perioada Revoluției din România. Membrii ei s-au implicat cu donații în timpul războiului din fosta Iugoslavie și continuă să ofere ajutoare umanitare, fiind prezenți și în timpul inundațiilor din Obrenovac. În prezent, organizația colaborează cu opt țări: Serbia, România, Ucraina, Bulgaria, Belarus, Moldova, Estonia și Islanda. Toate activitățile organizației se desfășoară în colaborare cu biserici creștine. Organizația are patru angajați și aproximativ 200 de voluntari. Numai în acest an, au fost distribuite ajutoare umanitare prin 40 de transporturi către diferite orașe și țări.

Se oferă pachete alimentare, autovehicule instituțiilor medicale și alte forme de sprijin, menite să ajute persoanele aflate în dificultate să își depășească greutățile.

Vasilie PETRICĂ

