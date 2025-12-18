Prilej de bucurie și întărire sufletească pentru credincioși

Vineri, 12 decembrie, Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Panciova a devenit neîncăpătoare pentru toți credincioșii care au venit să întâmpine cu evlavie racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, Mitropolitul Pentapolei, eveniment organizat pentru prima dată de acest gen la această parohie.

Aflată spre închinare la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie a fost adusă în procesiune la parohia din Panciova, slujba fiind săvârșită de părintele Cristian Băbuț, parohul Capelei Ortodoxe Române din acest oraș, însoțit de un sobor de preoți.

După momentul primirii raclei, a fost oficiată slujba Privegherii în cinstea Sfântului Ierarh Nectarie, cunoscut drept mare făcător de minuni.

„Am cinstea să vă salut în numele Preasfinției Sale Ieronim, Episcopul Daciei Felix din Vârșeț. Mulțumindu-I lui Dumnezeu și Sfântului Nectarie, prin mila, voința și osteneala episcopului nostru, au ajuns și moaștele, pentru prima dată în istoria orașului Panciova. Cu această ocazie, vă doresc tuturor pace și vă îndemn să vă rugați pentru voi înșivă și să ne rugăm și pentru alții”, a transmis, printre altele, protosinghelul Spiridon, preot la Catedrala Episcopală din Vârșeț.

Teodora Smolean

Articolul integral îl puteți citi în numărul 51 din 20 decembrie 2025