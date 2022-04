La concurs s-au prezentat 29 de elevi din 4 școli

La Facultatea de Filosofie din Novi Sad, pe data de 2 aprilie, a avut loc concursul regional de limba română. La concurs s-au prezentat elevii claselor V-VIII din patru școli elementare din Banat.

„La concurs au participat 29 de elevi. Le mulțumim din suflet elevilor pentru participare, inclusiv doamnelor profesoare care i-au instruit. Pragul pentru calificarea la competițiile republicane sunt 16 puncte. Conform regulamentului nou, avem la dispoziție cinci zile lucrătoare să trimitem școlilor rezultatele. Competițiile republicane se vor desfășura sâmbătă, 28 mai, tot la Facultatea de Filosofie din Novi Sad”, ne-a declarat prof. dr. Laura Spăriosu care a lucrat la compunerea testelor împreună cu conf. dr. Sorin Daniel Vintilă. Domnul Vintilă a adăugat următoarele: „Este bine că au venit atâția elevi. Ne bucură că reluăm activitatea, ne bucură să-i vedem, să întâlnim din nou doamnele profesoare. Întrebările nu cred că au fost dificile pentru elevi. Am văzut că mulți au plecat foarte repede și aruncând un ochi peste teste le-am văzut completate, rămâne să vedem la corectură. La concursul național întrebările vor fi mai dificile.”

Evenimentul a fost susținut de Ambasada României la Belgrad, iar fiecare participant, inclusiv cadrele didactice au primit un pachet de cărții din partea ambasadei.

„Suntem alături de tinerii care astăzi au participat la olimpiada de limba română, pentru că noi considerăm că este un pas important pentru ei, pentru viitorul lor și pentru viitorul fiecărui copil care participă la vreun concurs pentru care trebuie să se pregătească. Îi încurajăm și pe această cale să continue să studieze, să fie în fiecare zi mai buni decât în ziua care a trecut și să participe la concursuri la mai multe discipline, nu doar la limba română”, a declarat Adrian Abrudan de la Ambasada României la Belgrad.

„Particip cu elevii pentru prima dată la concursul regional. Nu am putut înainte din cauza situație care a fost cu pandemia. Impresiile sunt frumoase. Consider că elevii vor avea o experiență în plus. Pregătirile s-au făcut la școală, aproape în fiecare zi, câteodată i-am chemat și la anteoră. Când am avut lecții mai puțin solicitante, atunci am putut face și teste pregătitoare pentru competiții. Am venit cu patru elevi, chiar dacă nu le predau la toți. Predau la clasele a șaptea și a opta, iar colega mea, prof. Gabriela Radojevic, predă elevilor din clasa a șasea”, am aflat de la prof. Eleonora Miclea de la Școala Elementară „Frăție și unitate” din Alibunar, respectiv Seleuș.

Daniela BAKIĆ SCUMPIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 15 din 9 aprilie 2022