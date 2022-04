Proiecţia peliculei ,,Domestic”

La Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii din Novi Sad, Ambasada României în Republica Serbia şi Departamentului de Limba şi Literatura Română au organizat, pe data de 29 martie, proiecţia filmului românesc ,,Domestic”, în regia lui Adrian Sitaru.

,,Am început un şir de manifestări în colaborare cu Ambasada României la Belgrad, şi acum putem spune că sunt prietenii noştri, pentru că deja am început mai multe proiecte împreună. Filmul ,,Domestic” descrie rolul familiei, al societăţii şi animalelor de companie în viaţa noastră de zi cu zi. Ne bucurăm că avem plăcerea să urmărim un film cum este ,,Domestic”. Am avut prilejul să vizionăm încă un film de Zilele României, la facultatea noastră. Astfel de activităţi pot doar să îmbunătăţească studiul limbii române la departamentul nostru”, a declarat şefa Departamentului de Limba şi Literatura Română, lect. univ. dr. Ivana Ivanić.

,,Ne bucurăm foarte mult de buna colaborare cu Ambasada Republicii România în Republica Serbia. A avut un foarte mare ecou proiecţia din această seară. Ne bucurăm foarte mult de prezenţa multor oameni. Trebuie să spun că în public au fost şi mulţi dintre studenţii care învaţă limba română ca limbă străină aici la facultate, actualii studenţi, foştii studenţi, cadre didactice, diplomaţi etc”, a spus prof. univ. dr. Laura Spăriosu de la Departamentul de Limba şi Literatura Română din cadrul Facultăţii de Filosofie din Novi Sad.

Daniela BAKIĆ SCUMPIA

