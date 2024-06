Lada cu zestre, plină de costume populare tradiționale

Cele mai frumoase costume populare românești au fost expuse la cea de-a 17-a ediție a manifestării ,,Mândru-i portul românesc!”. Acest eveniment, este ocazie ca iubitorii portului popular românesc să se întâlnească și să prezinte ce au mai frumos. Bine cunoscuta manifestare, organizată de doamnele neobositoare și harnice de Asociaţia Femeilor ,,Bunicuțele” din Uzdin, a avut loc la Casa Vânătorilor, sâmbătă, 25 mai.

La începutul spectacolului s-a adresat Ana Boier, președinta asociației: ,,Sunt mulțumită cum a decurs ediția din acest an, cea de-a XVII-a, a manifestării tradiționale «Mândru-i portul românesc!». De-a lungul anilor această manifestare a fost organizată fără întrerupere. Din an în an, asociațiile care iau parte la eveniment aduc ceva nou. Sper să organizăm această manifestare şi în viitor. Avem foarte multe costume, catrințe, chilimuri, tot ce ne trebuie. Nu mai e nevoie să împrumutăm lucrurile. Am expus și cele şase perne cu care am participat la concursul din cadrul manifestării «Zilele primăverii» de la Panciova. La categoria cea mai frumoasă pernă pentru două dintre aceste perne ne-a fost acordat Grand Prix, apoi premiul II și premiul III. Ne mândrim cu aceste succese. Mă ajută fetele și femeile de la asociație cu care fac multe lucruri și obținem frumoase premii”, a menționat Ana Boier.



,,În cadrul manifestării am organizat și un program cultural-artistic. Am invitat Ansamblul «Datina» din Ghiroda (România). Ei car au fost oaspeții noştri şi anul trecut, în preajma Crăciunului, când ne-au colindat. Au avut un program foarte bogat, care ne-a plăcut. Din această cauză i-am invitat din nou. Bineînţeles că au acceptat invitaţia cu mare plăcere. Le mulțumesc că au participat la manifestarea noastră «Mândru-i portul românesc!», a subliniat președinta Asociației ,,Bunicuțele”.

Luminița NEDA

