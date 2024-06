Plantele joacă un rol foarte important în viața ființelor umane

În această săptămână o prezentăm pe Liliana Muñoz Salamanca, născută la 15 iulie 1970 în orașul columbian Santiago de Cali, mândră că în prezent locuiește, în acest oraș frumos. Este căsătorită și are 3 copii. Este modelator și se consideră o femeie cu mai multe fațete, deoarece învăță constant și îi place să se implice în diferite domenii. De asemenea, îi place să predea, adoră să facă acest lucru. De la interlocutoarea noastră aflăm că iubește plantele și animalele și că are un câine frumos și un pisoi drăguț.

Să-i descoperim povestea: -Iubesc grădinăritul de când mă știu, iar din această cauză am decis să deschid un canal pe YouTube, numit „Arte moda y plantas Liliana Muñoz”, în care în fiecare zi vorbesc despre îngrijirea plantelor și încerc să conștientizez oamenii că a avea o plantă înseamnă să o ai în mod responsabil, plantele trebuie să le iubești, respecți, îngrijești și prețuiești.

Plantele sunt vii și joacă un rol foarte important în viața ființelor umane, deoarece ne oferă oxigen, ne dau liniște sufletească și servesc, în același timp, și ca terapie. Mama mea a avut mereu plante frumoase și sănătoase, și cred că de la dânsa am preluat această dragoste față de plante. Când m-am căsătorit, am început să am propriile mele plante și să decorez casa cu ele, îmi place să văd cât de frumos arată cu frunzișul lor drăguț și florile frumoase pe care ni le dăruiesc ca semn de mulțumire.

Prima mea planta a fost o begonie rex, mi-a plăcut forma frunzelor și culorile ei frumoase, am considerat-o o planta fragedă, delicată, feminină. Aceasta mi-a fost impresia când am văzut prima dată această plantă.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 21 din 25 mai