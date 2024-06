Supervedeta baschetului feminin

Cunoscuta bashetbalistă Brankica Hadžović, născută la Kotor, stabilită în Arad, managerul clubului „FCC BASCHET ARAD”, ne-a povestit cum a început să joace baschet. Avea doar șase ani când se juca afară cu mingea cu băieții. S-a certat cu un băiat, pe care l-a și bătut. Un antrenor de baschet a văzut acest mic incident. A aflat despre cine este vorba şi s-a dus la părinţii fetiţei pentru a vorbi cu ei despre antrenamente. „A doua zi eram la antrenament. A început să îmi placă. De pe când aveam şase ani şi până în prezent baschetul mi-a dat totul. Sunt bucuroasă că am făcut acel pas. Părinții mei m-au susţinut întotdeauna”, povesteşte Brankica.

Interlocutoarea noastră a jucat în cluburile din Herceg Novi, Vârșeț (,,Hemofarm”), Bijeljin, Bijelo Polje, Sarajevo, Miškolc, Rusia (,,Dinamo”), Barcelona (,,Olesa”), Cegled, Bulgaria și Arad.

În anul 2015 a încheiat sezonul în Ungaria. În acel moment s-a gândit că ar fi frumos să joace undeva aproape de casă, toată cariera fiind în oraşe îndepărtate. După câteva zile a primit un telefon de la Jose (Araujo), care i-a spus că vrea ca Brankica să joace în echipa lui. I-a explicat care sunt ambițiile clubului. Brankica nu s-a gândit prea mult; în ziua următoare a semnat contractul.

A jucat mulți ani la toate cluburile unde a activat. Totuși, cel mai mult timp a stat la echipa din Arad. În Ungaria a jucat șapte ani, iar la alte cluburi a stat patru sau cinci ani. Toate cluburile au fost mulţumite de performanţele ei. ,,De fiecare dată când am câștigat o medalie am fost foarte fericită. Îmi amintesc de anul în care aveam echipă de locul 6. Când am luat acel bronz am simțit ca și cum am luat aurul. Nu aveam o echipă atât de bună”.

Virginia PUIA

