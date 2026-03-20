LANSAREA VOLUMULUI „FINAL DE EPOCĂ” LA REȘIȚA

Un „Final” care deschide noi începuturi

Vineri, 13 martie, Biblioteca Germană „Alexander Tietz” din Reșița a găzduit un eveniment cultural de amploare, organizat de Clubul Presei din Banatul de Munte, în cadrul UZPR – Filiala Caraș-Severin. Sub moderarea inspirată a jurnalistei și scriitoarei Dorina Sgaverdia, întâlnirea a reunit personalități marcante ale vieții culturale și jurnalistice din România și Serbia, într-un dialog viu despre presă, cultură și responsabilitatea cuvântului scris.

Momentul central al manifestării l-a constituit lansarea volumului „Final de epocă”, semnat de Mario Hadrian Balint, carte care, prin apariția sa, a stat la baza inaugurării colecției „Biblioteca de jurnalism” a Editurii „Tim” din Reșița, coordonată de Gheorghe Jurma.

Distins recent cu Premiul „Opera Omnia” la Gala Premiilor de Excelență ale Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România pentru anul 2025, Mario Balint confirmă, prin acest volum, o carieră solidă în domeniul jurnalismului și o prezență constantă în spațiul publicistic. „Final de epocă” reunește texte semnate de autor de-a lungul timpului, oferind cititorului o imagine asupra preocupărilor și direcțiilor sale de reflecție.

Volumul se înscrie în linia scrisului jurnalistic de analiză și comentariu, specific autorului, reunind articole și intervenții care reflectă interesul pentru teme de actualitate și pentru evoluțiile din spațiul public. Prin aceste texte, cititorul este invitat să parcurgă o selecție reprezentativă pentru activitatea publicistică a lui Mario Hadrian Balint.



Valentin MIC

