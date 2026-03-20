Consiliul Festivalului propune o adunare a instituțiilor culturale pentru a decide organizarea unui festival comun

Consiliul Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia a stabilit și a făcut public punctul de vedere privind organizarea festivalurilor de folclor ale românilor din Voivodina, exprimându-și sprijinul pentru inițiativa organizării unui singur festival de folclor și muzică românească din Voivodina, considerată o soluție firească și benefică pentru comunitate.

Potrivit declarației lui Janiel Șublea, membru al Consiliului Executiv al Festivalului și președintele Comisiei artistice, pentru a ajunge la o soluție clară și acceptată de toți este necesară organizarea unei adunări a societăților culturale și a căminelor culturale care au participat la festivaluri în ultimii cinci ani.

„În cadrul acestei adunări, reprezentanții instituțiilor culturale ar putea să stabilească forma și organizarea unui festival unic, să aleagă conducerea și structura organizatorică, dar și să decidă modul de organizare pentru perioada următoare”, a declarat Șublea.



Virginia PUIA

