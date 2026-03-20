Dialogul a lipsit la ședința de la Nicolinț

Marți, 10 martie, la inițiativa lui dr. Valentin Ardelean, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, a fost convocată la Nicolinț o ședință cu membrii ambelor festivaluri. La această ședință nu s-au prezentat membrii Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina. La ședință au fost prezenți numai dr. Valentin Ardelean, mr. Roman Bugar, dr.Traian Căcina, Sorin Ianeș, Daniel Răduț, Marinel Petrică și Mircea Dalea. Pentru mass-media românească reprezentanții prezenți au dat câte o declarație. Mr.Roman Bugar președintele Marelui Festival de Folclor și Muzică Românească din Voivodina a declarat următoarele:

„La inițiativa președintelui Consiliului Național Român m-am făcut prezența la această ședință de la Nicolinț cu scopul să încercăm să vorbim despre un festival comun care să fie la Nicolinț în luna august, dar membrii celuilalt festival nu s-au prezentat la ședință, însă entuziasmul pentru unire nu s-a pierdut și sperăm că anul acesta sau în anii viitori o să încercăm să realizăm un festival împreună pentru că minoritatea română nu este interesată de emblema care scrie pe panou ci să fim toți împreună”. Dr.Valentin Ardelean președintele Consiliului Național al Românilor a menționat următoarele:

„În seara aceasta am convocat o ședință cu membrii ambelor festivaluri, dar, din păcate membrii Festivalului de Muzică și Folclor Românesc din Voivodina nu s-au prezentat la ședință. La această ședință, pe ordinea de zi au figurat punctele: o scurtă privire asupra desfășurării și organizării Marelui Festival de Folclor și Muzică Românească din Voivodina și a Festivalul de Muzică și Folclor Românesc din Voivodina până în prezent, prezentarea unui model unitar pentru un festival comun, organizarea și distribuirea responsabilităților pe teren ale festivalului, cadrul financiar și logistica necesară pentru organizarea festivalului, precum și diverse. Sperăm că până în luna august și cealaltă parte va fi de acord ca ambele festivaluri să fie la Nicolinț”.



Vasilie Petrică

