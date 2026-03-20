Prelegere despre fraudele pe internet și siguranța în mediul online

În sala de la etajul cinci al Centrului „Millennium” s-a desfășurat a doua parte a prelegerii despre fraudele pe internet și siguranța pe rețeaua de internet, organizată de către Căminul Tineretului, destinată tuturor tinerilor și celor care doresc să știe mai multe despre această temă interesantă.

Cu această ocazie, dr. Tatiana Petrică, directorul Căminului Tineretului, ne-a menționat următoarele:

„În cadrul prelegerii, participanții au avut ocazia să se familiarizeze cu cele mai frecvente tipuri de fraude pe internet și cu riscurile care pot apărea pe platformele digitale. Prin exemple concrete din practică, inginerul în domeniul informaticii Sebastian Brankovici a explicat cum pot fi recunoscute mesajele suspecte, profilele false și e-mailurile frauduloase, precum și modul în care virușii și programele malițioase pot afecta dispozitivele și datele personale ale utilizatorilor. Un accent deosebit a fost pus pe protejarea conturilor personale, crearea unor parole sigure și protejarea vieții private pe rețelele sociale, fiind oferite totodată sfaturi privind comportamentul responsabil și sigur pe internet.”

Căminul Tineretului din Vârșeț va continua și în viitor să organizeze programe educative în domeniul securității digitale și al provocărilor contemporane din mediul online. Sebastian Brankovici, inginer în domeniul informaticii, care și-a finalizat studiile universitare în România, a deschis prezentarea și a abordat cele mai frecvente tipuri de fraude online, inclusiv atacuri de tip phishing și înșelătorii prin rețelele sociale, e-mailuri frauduloase și programe malițioase (viruși informatici).

Prin exemple concrete și demonstrații educative, participanții au putut vedea cât de ușor poate deveni orice utilizator victimă a unui atac cibernetic dacă nu acordă atenție semnelor de avertizare. În cadrul prezentării a fost demonstrat, în scop strict educativ, modul în care funcționează un atac de tip ransomware, precum și două scenarii diferite de phishing, pentru a ilustra metodele prin care atacatorii încearcă să obțină date personale sau acces la conturile utilizatorilor.

Vasilie PETRICĂ

