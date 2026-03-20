LUCA MENGHER DIN ALIBUNAR

Pasionat de informatică

Luca Mengher s-a născut la data de 14 mai 2006. Școala elementară a absolvit-o la Alibunar. În primii ani de școală a avut-o ca învățătoare pe Olivera Dadić, care i-a insuflat dragostea pentru matematică încă din băncile școlii. Cele mai mari merite pentru succesele realizate la concursurile de matematică îi revin profesoarei de matematică Slavica Pavlica-Čolić. În perioada copilăriei a fost îndrumat și de educatoarea Brankica Drljan, căreia îi mulțumește în mod aparte pentru sprijinul acordat.

După absolvirea școlii medii de matematică, s-a înscris la Facultatea de Electrotehnică din Belgrad. Datorită pasiunii sale pentru științele exacte, Luca a fost premiat pentru o lucrare din domeniul informaticii. Actualmente, Luca este student în anul II la Facultatea de Electrotehnică din Belgrad. Anii studenției îi petrece la căminul studențesc din Belgrad. Pasiunea sa cea mai mare este informatica și jocurile pe calculator, dar este preocupat și de programare. Atunci când nu este la cursuri, petrece momente agreabile cu prietenii și este interesat de tot ceea ce îi atrage astăzi pe tineri.

În timpul liber frecventează antrenamentele la sala de agrement, iar o parte din timpul de recreație o petrece citind lucrări de literatură științifico-fantastică și urmărind filme din domeniul fantasticului. De asemenea, îi place să vizioneze filme și seriale și, ori de câte ori are ocazia, își petrece timpul liber în natură, deși, fiind student, se află mai mult la Belgrad.

O altă pasiune a sa este participarea la secția de folclor care activează pe lângă Căminul Cultural din Alibunar. Deja de 14 ani este membru activ al secției de dansuri populare, condusă cu multă pricepere de coregraful Veljko Oparnica. Împreună cu membrii acestei secții de folclor a evoluat pe scenele din mai multe localități din Serbia, printre care Orlovat, Kličevac, Starčevo, Stepojevac și Banatski Dvor.

Silvia MĂRGAN

