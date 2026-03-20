Maternitatea, o combinație de emoții intense, responsabilitate și o iubire necondiționată

A deveni mamă este, fără îndoială, una dintre cele mai profunde și transformatoare experiențe din viața unei femei. Pentru mine, maternitatea a însemnat o combinație de emoții intense, responsabilitate și o iubire pe care nu o poți înțelege pe deplin până nu o trăiești. Fiecare zi aduce noi provocări, dar și bucurii care îți umplu sufletul.

Momentul în care am devenit mamă a fost copleșitor de frumos. Am simțit o iubire instantanee, profundă și necondiționată. În același timp, am simțit un nou sens al responsabilității și dorința de a oferi tot ce este mai bun fetițelor mele. Este o experiență care te schimbă, te maturizează și te face mai puternică decât credeai că ești.

Am norocul să nu fiu singură în această călătorie. În 2021 am plecat în această călătorie. Pe lume a venit prima mea fetiță, Diana, iar în anul 2025 cea de-a doua minune, Nikolija.

Soțul meu îmi este un sprijin constant, iar fetița noastră cea mare este, la rândul ei, un mic ajutor de nădejde. Pe lângă ei, un mare ajutor îl am de la sora mea, mama mea și cumnații. Implicarea lor face ca totul să fie mai ușor și mai frumos, iar sentimentul de familie unită este neprețuit.

Loredana Gheorghe, Vârșeț

Articolul integral îl puteți citi în numărul 12 din 21 martie 2026