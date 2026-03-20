Pasionată de floarea Erica și de panseluțe

Julișka Morbah s-a născut la Uzdin în preajma celui de al Doilea Război Mondial. A fost cea mai mare din cele patru fete ale familiei Silusi-Jifcu.

Încă din anii copilăriei era obișnuită cu responsabilitățile casnice, dar a îndrăgit foarte mult florile precum și grădinăritul. Această dragoste a moștenit-o de la mama, Juja și bunica, Maria. După absolvirea școlii elementare din loc, a înscris un curs de croitorie pe care l-a terminat cu succes. Logodnicul Johan i-a cumpărat o mașină de cusut și anume, Singer.

A interesat-o foarte mult croitoria așa că avea multe cliente care, pe atunci, încă mai purtau portul popular. Între timp s-a căsătorit și în această căsătorie s-a născut un băiat, pe numele, Marinel care la numai 45 de ani a trecut în lumea umbrelor și o fată, pe Iuliana, iar în prezent, are nepoți și strănepoți.

Când făcea puțină pauză de la cusut, împreună cu soacra Maria se dedicau cu bucurie grădinii de bucate și florilor

Aici cultivau cartofi, ceapă, salată, mazăre, fasole, spanac, conopidă. Pe alee se înșiruiau florile de sezon, viorele, ghiocei, zambile, lalele, coroana împăratului, om frumos, bujor, garoafe și altele. În capătul grădinii se afla liliacul de culoare violet, de cealaltă parte cel alb, iar în mijlocul curții umbră le făcea un cais mare.

În anul 1968 a plecat cu familia în Germania. A muncit împreună cu soțul și, după câțiva ani, au reușit să-și cumpere casă cu grădină și curte mare.

Ileana BELU

Articolul integral îl puteți citi în numărul 12 din 21 martie 2026