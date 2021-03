Mihael Musta din Petrovăsâla

Un karatist de nota 10

Petrovăsâla este cunoscută după karatiști foarte buni. Unul dintre karatiștii români care lasă urme de nesters este și tânărul Mihael Musta.

Săptămâna trecută am stat de vorbă cu acest brav sportist român. Mihael spune că a îndrăgit acest sport minunat la vârsta de 7 ani, când a început să se antreneze. L-au fascinat diciplina în sine, puritatea mișcărilor și posibilitatea de a vizita multe localității din țara noastră. Karate este un sport care le oferă tinerilor multe posibilități, dar cere, în schimb, ca aceștia să renunțe la foarte multe lucruri.

Mihael este un om minunat și modest. Ne-a povestit că a început cu disciplina kate, acest lucru fiind necesar pentru a obține centuri, dar că în foarte scurt timp a trecut la lupte. Performanțele pretind multe sacrificii, dar Mihael a avut o dorință mare de a reuși, în ciuda oricărei impediment. Luptele la karate durează 5 minute pentru fiecare sportiv, iar Mihael face tot ce îi este cu putință. Primele medalii au constituit pentru el un impuls.

La început Mihael a fost la membru al clubului de karate ,,Vladimirovac”. Primele antrenamente le-a făcut în sala de educație fizică a școlii generale din loc. Apoi clubul a primit o sală sportivă în partea satului numită Colonia. Această sală a fost dotată cu toate rechizitele necesare desfășurării antrenamentelor.

Astăzi Mihael se antrenează la clubul ,,Studenski grad” din Belgrad. Obligațiile de elev nu îi permit să se antreneze în fiecare zi, așa că practică sportul de două ori pe săptămână, timp de câteva ore. Acest sportiv român consideră că la karate cel mai temut adversar ești tu însuți.

Karate cuprinde exerciții pentru îmbunătățirea rezistenței, a tehnicii, dar și a vitezei de luptă. Fără viteză este imposibil să învingi.

La întrecerile din țara noastră și la cele din străinătate Mihael a câștigat multe medalii și trofee. Nu își amintește să fi participat la vreun concurs fără să fi cucerit vreo medalie medalie. De șase ori s-a clasat pe primul loc pe țară. La Campionatul Balcanic de Karate care a avut loc în Muntenegru s-a plasat pe locul întâi și i-a revenit medalia de aur. A fost proclamat sportivul anului 2014 în Banatul de Sud. La Cupa Mondială de la Umag, în anul 2015, a obținut medalia de bronz, iar la Campionatul Balcanic de la Dubrovnik (2019), s-a situat pe primul loc. Ca membru al clubului de karate și al lotului național al Serbiei, a participat la foarte multe întreceri. Mihael nu își poate amintit de toate medaliile pe care le-a cucerit, dar estimează că sunt peste 200.

„Medaliile s-au înmulțit. Fiecare are povestea ei și poată spiritul altor meleaguri. Am fost în multe localități și am cunoscut diferite culturi. M-a fascinat Istanbul.

Unul dintre cele mai mari evenimente din cariera mea este Cupa Mondială la Karate care s-a desfășurat în anul 2017 în Tenerife, Spania. Ca să particip trebuia să trec multe trepte. Un an întreg am luptat ca să îmi revină onorea de a prezenta țara noastră la campionatul mondial. A fost o experiență de necrezut. Pregătirile erau foarte temeinice. S-au desfășurat la Tara și la Kragujevac, câte două săptămâni, iar în fiecare seară m-am antrenat la clubul nostru. Muncă, muncă și doar muncă – asta înseamnă karate. Pentru prima dată am simțit că nu mă reprezint doar pe mine, ci că sunt reprezentantul unei țari atât de mici pe harta lumii. Pentru mine, a fost totuși, cea mai mare țară. Ivana Perović și cu mine am fost reprezentanții Serbiei. Cu noi au mers selectorul nostru Goran Ščepanović și o echipă formată din medici și arbitri mondiali. Îmi amintesc și astăzi de fiecare moment din cele două săptămâni. A fost un campionat reușit”, spune Mihael.

La momentul de față Mihael deține centura maro și își așteaptă majoratul ca să primească dreptul de a obține centura neagră.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 11 din 13 martie 2021