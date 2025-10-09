Sâmbătă, 4 octombrie, în sala Căminului Cultural din Nicolinț, tinerii actori din cadrul Centrului Artei Populare din Nicolinț, în colaborare cu Ateliere de teatru, muzică populară și dansuri folclorice românești, au prezentat spectacolul „Schițe cu fițe à la Nenea Iancu – momente și schițe de Ion Luca Caragiale”, regia fiind semnată de Constantin Tovarnițchii și Claudiu Dogaru, iar muzica a fost aleasă de Tiberiu Branković.

Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României și realizat de Centrul Artei Populare din Nicolinț.

Spectacolul a cuprins trei schițe umoristice: „Profesor de școală nouă”, „Domnul Goe” și „Five o’clock – Ceaiul de la ora cinci”, inspirate din „Momente și schițe” ale lui Ion Luca Caragiale.

În urma spectacolului, regizorul Constantin Tovarnițchii a menționat faptul că, în fiecare an, împreună cu bravii actori din Nicolinț, pregătește un repertoriu nou și se poate observa un progres deosebit din punct de vedere calitativ, în special în privința limbajului. Tinerii actori, datorită experienței pe care au dobândit-o de-a lungul anilor în care evoluează pe scena teatrală, și de această dată s-au descurcat foarte bine.

Un ajutor deosebit a fost oferit și din partea acordeonistului Tiberiu Branković, care i-a ajutat pe regizori să realizeze legătura muzicală dintre momente. A fost, de fapt, o satiră a societății, aceeași pe care o ironiza și societatea românească din acea perioadă, caracterizată printr-un comportament și anumite maniere descrise de I. L. Caragiale într-un mod umoristic.

Silvia MĂRGAN

