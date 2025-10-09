Festivalul ajunge la edițiaa XXXVII-a

Organizat de Tineretul muzical din Uzdin, festivalul s-a impus de-a lungul anilor ca un reper cultural al comunității și o manifestare care promovează muzica ușoară românească. Toate piesele vor fi interpretate în limba română, păstrând spiritul autentic al evenimentului.

În prima seară, pe 24 octombrie, pe scenă vor urca interpreți din localitățile românești din Voivodina. Cei mai buni dintre ei, câștigătorii locurilor I, II și III, se vor califica pentru marea finală din 25 octombrie, unde vor concura alături de interpreți veniți din România. Astfel, festivalul își reafirmă dimensiunea internațională printr-un spectacol variat și o gală deosebită.

Organizatorii adresează invitația tuturor iubitorilor de muzică să participe la această sărbătoare a tinereții și a cântecului.

Virginia Puia

Articolul îl puteți citi în numărul 41 din 11 octombrie 2025