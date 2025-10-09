Eveniment în memoria lui Ioan Flora

CPE ,,Libertatea” organizează, pe data de 6 noiembrie, un eveniment cultural dedicat memoriei şi creaţiei poetului Ioan Flora (1950-2005), la împlinirea a 75 de ani de la naşterea sa. Manifestarea „Ioan Flora 75: În lumina cuvântului” va avea loc la sediul Casei de Presă şi Editură „Libertatea”, începând cu ora 11.

Programul include lansarea numărului special Ioan Flora al revistei ,,Lumina”, „Îndepărtarea aproapelui”, realizat de Simeon Lăzăreanu. În continuarea evenimentului, va avea loc un simpozion cu comunicări dedicate operei şi activităţii poetului. Comunicările vor fi prezentate sub formă de rezumate.

La eveniment va lua parte familia lui Ioan Flora, alături de oameni de cultură din Serbia şi România.

Marina KALKAN

Articolul îl puteți citi în numărul 41 din 11 octombrie 2025