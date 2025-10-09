Noi renovări și planuri de viitor la sediul societății

Anul 2025 aduce noi realizări pentru Societatea Cultural-Artistică „Luceafărul”, una dintre cele mai active organizații românești din Voivodina. Sub conducerea Marinei Valeria Zarić, președinta SCA „Luceafărul”, clădirea care găzduiește activitățile societății continuă să prindă un nou suflu prin lucrări de renovare menite să ofere membrilor și invitaților un spațiu modern, primitor și potrivit evenimentelor culturale.

După mai multe lucrări realizate în ultimii ani, la începutul acestui an s-a finalizat renovarea subsolului clădirii, un spațiu care a devenit locul preferat al membrilor societății pentru aniversări, întâlniri prietenești și alte activități interne. Cu o atmosferă caldă și modernă, subsolul oferă acum condiții excelente pentru evenimente mai restrânse, contribuind astfel la consolidarea spiritului de comunitate care caracterizează „Luceafărul”.

Totodată, în această perioadă s-au desfășurat și lucrări importante în spatele clădirii, unde se amenajează un spațiu exterior destinat evenimentelor în aer liber. Aici, în timpul sezonului cald, se vor organiza serate culturale, întâlniri, ateliere și programe dedicate tinerilor și copiilor.

Mateia RĂDUȚ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 11 octombrie 2025