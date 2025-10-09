Marcarea a trei decenii de activitate neîntreruptă a Societății (Fundației) Române de Etnografie și Folclor

Pe data de 2 octombrie, pe scena Căminului Cultural din Torac, a avut loc primul eveniment din cadrul festivităților dedicate marcării a trei decenii de activitate neîntreruptă a Societății (Fundației) Române de Etnografie și Folclor.

Evenimentele organizate la Torac fac parte din proiectul „Cultură, spiritualitate și tradiție la Casa Bănățeană”, proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, organizat de Societatea (Fundația) Română de Etnografie și Folclor, în parteneriat cu Teatrul „Basca” din Timișoara, parohiile ortodoxe române din Toracul Mic și Toracul Mare, Școala Elementară „George Coșbuc” și Comunitatea Locală Torac.

Este vorba despre spectacolul de teatru prezentat de Teatrul „Basca” din Timișoara, intitulat „(Dez)rădăcinare”. Cuvântul de salut a fost rostit de Mircea Lelea, președintele AACR „Vichentie Petrovici Bocăluț”, iar printre vizitatori s-a aflat și Daniel Bala, care, de asemenea, a rostit câteva cuvinte de salut.

„(Dez)rădăcinare”, spectacol jucat de doi actori tineri – Jacqueline Kohl și Andrei Zgăbaia – cu roluri multiple, inclusiv muzicale, a adus în fața spectatorilor o călătorie prin povești autentice de la sat, un spectacol ce pune față în față perspective diferite, stereotipuri, visuri și realități rurale.

Ana-Maria Ursu, directoarea Teatrului „Basca” și regizoarea spectacolului, a dezvăluit:

„Douăsprezece scene diferite, în care nelipsitele cutii din orice mutare capătă rolul deschiderii către alte lumi, iar costumele, parte din același imaginar al mutării, primesc la rândul lor un strop de magie și culoare în universul divers al satului văzut prin teatru. Spectacolul «(Dez)rădăcinare» ne reamintește de unde am venit, unde am ajuns, ai cui am fost, ai cui suntem, despre cine vrem să fim și încotro ne îndreptăm.”

Spectacolul a fost conceput de tip „forum”, actorii și spectatorii fiind la câțiva pași unii de alții, ceea ce a făcut posibilă o discuție deschisă după terminarea piesei de teatru. Fiindcă proiectul include și partea spirituală, sâmbătă, 4 octombrie, la ora 16, la Biserica Ortodoxă Română din Toracul Mare, a fost oficiată Taina Sfântului Maslu. În prezența binecredincioșilor, această slujbă de tămăduire a trupului și, mai ales, a sufletului a fost oficiată de părintele paroh din Toracul Mare, Cristian Popi, părintele paroh din Toracul Mic, Emanuil Mojic, părintele Marko Milojević și teologul Dragan Živkov.

Florin RAŞA

