Clubul de Tenis de Masă „Rapid” din Nicolinț a început competițiile

Campionatul de tenis de masă din Serbia a dat startul. În prima divizie a Serbiei la tenis de masă, echipa „Rapid” din Nicolinț a jucat cu echipa „Dobanovci” și într-un meci dinamic a reușit să învingă cu rezultatul de 4:3. Echipa „Rapid” din Nicolinț a fost compusă din jucătoarele Tamara Turcoane, Laura Cojocar și Angela Otonoga. Echipa a fost condusă de către antrenorul Milan Agadișan.

Rezultatele tehnice între meciurile jucătoarelor este următorul: Antić Jovana-Tamara Turcoane 0:3 (8:11,5:11,12:14), Oklobdžja Nora-Laura Cojocar 0:3 (7:11.11:6,5:11,11:7,7:11), Nedeljković Mirjana-Angela Otonoga 3:0 (11:3,11:1,11:3), Antić Jovana-Laura Cojocar 3:0 (11:5,11:8,11:7), Tošić Stanislava-Turcoane Tamara 2:3 (5:11,4:11,16:14,11:3,4:11). Oklobdžija Nora-Angela Otonoga 3:0.

În dublu s-au întâlnit Antić Jovana,Oklobžija Nora cu Tamara Turcoane, Laura Cojocar, rezultat obținut fiind de 1:3 (11:3,9:11,11:13,12:14).

În următorul meci, „Galadska” a învins echipa „Rapid” cu rezultatul de 4:2. A urmat meciul disputat între echipele „Rapid” și „NS 2011” unde echipa „Rapid” a învins cu rezultatul de 4:3 – Tamara Turcoane-Milev Vera 3:2 (11:8,11:2,5:11,10:12.11:4), Angela Angela-Davidova Hristina 0:3 (7:11,2:11,3:11), Laura Cojocar-Milentijević Isidora 3:0 (11:5,11:3,11:7), Turcoane Tamara-Davidov Hristina 3:2 (11:8,11:8,6:11,10:12,11:6), Laura Cojocar-Milev Vera 0:3 (7:11,9:11,9:11), Angela Otonoga – Milev Vera 0:3, (4:11,6:11,7:11) și la sfârșit a fost dublu format din Tamara Turcoane, Laura Cojocar- Milev Vera, Davidova Hristina, 3:1 (11:5,11:9,11:13,11:8).

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 11 octombrie 2025