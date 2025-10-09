Ateliere pentru copii, zile sportive, evenimente, expoziții, spectacole și activități educative

Anul acesta, Săptămâna Copilului a fost sărbătorită în perioada 6–12 octombrie în întreaga țară, sub genericul „Am dreptul să mă joc, să râd, să visez, să creez și să fac o lume mai bună”. Pe durata manifestării au fost realizate diverse programe, precum ateliere, zile sportive, expoziții, spectacole, prezentări, atât în grădinițe și școli, cât și în alte instituții care se ocupă de programe de divertisment pentru copii. Scopul acestor activități este de a-i face pe copii să se simtă valorizați și sprijiniți, precum și de a-și promova drepturile și nevoile în societate.

În cadrul sărbătoririi Săptămânii Copilului, Instituția Preșcolară Zrenianin a organizat activități promoționale pentru preșcolari în prima zi a evenimentului, cu scopul de a le prezenta conținutul bogat al programelor scurte pe care le implementează, cuprinzând divertisment sportiv, muzică și sală de joacă artistică.

Promovarea acestor activități s-a desfășurat luni, 6 octombrie, în Piața Libertății, invitând toți copiii și părinții lor, care s-au alăturat celor mici în descoperirea lumii jocului, socializării și învățării împreună.

Diverse programe au fost implementate în grădinițele și școlile din municipiul Zrenianin în timpul Săptămânii Copilului, iar Centrul Cultural s-a alăturat aniversării, cu programe educative, încântând copiii care nu locuiesc în oraș și care nu au posibilitatea de a participa la ateliere în această instituție cu programe educaționale de calitate, ce se desfășoară pe tot parcursul anului.

Dan MATA

