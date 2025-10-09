Patru proiecte ale orașului Vârșețau fost premiate

Potrivit informațiilor primite de la autoguvernarea locală, săptămâna trecută s-a desfășurat un eveniment deosebit de important pentru orașul Vârșeț, dar și pentru întreaga Serbie. În orașul Timișoara, din România, a fost sărbătorită „Ziua Cooperării Interreg”, eveniment care, în acest an, a marcat o dublă aniversare – 20 de ani de cooperare transfrontalieră între România și Serbia și 35 de ani de program Interreg la nivel european, unul dintre cele mai importante instrumente de integrare și dezvoltare regională.

La eveniment a fost prezent dr. Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură.

Interreg este unul dintre instrumentele-cheie ale Uniunii Europene, care sprijină cooperarea transfrontalieră prin finanțarea proiectelor comune. Scopul său este de a aborda împreună provocările cu care se confruntă cetățenii și întreprinderile și de a găsi soluții comune în domenii precum sănătatea, mediul, cercetarea, educația, transporturile, energia durabilă și altele.

La ceremonia de la Timișoara, orașul Vârșeț a fost evidențiat în mod special și premiat ca autoguvernare locală din Serbia cu cel mai mare număr de proiecte IPA implementate cu succes – patru la număr. Aceste proiecte au fost evaluate ca exemple de bune practici și de utilizare eficientă a fondurilor europene.

