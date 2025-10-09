ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR SĂRBĂTORITĂ LA ȘCOALA DIN DOLOAVE

Holul Școlii Elementare „Aksentije Maksimović” din Doloave s-a transformat într-un adevărat centru multicultural cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, marcată în fiecare an pe 26 septembrie. Elevii claselor mai mari, împreună cu profesorii lor de limbi străine, au prezentat rezultatele unui proiect educațional dedicat diversității lingvistice și culturale a Europei.

Proiectul a fost realizat sub îndrumarea cadrelor didactice Emilija Simeunović, Tanja Rašković, Adriana Kostadinovski și Nataša Jovanov Dragosavac, care au coordonat activități creative, educative și interactive, desfășurate pe parcursul mai multor săptămâni.

Elevii clasei a VI-a 1 au reprezentat Serbia, traducând cuvântul „bun-venit” în mai multe limbi europene și oferindu-le colegilor produse tradiționale sârbești, pregătite cu ajutorul părinților.

Teodora SMOLEAN

