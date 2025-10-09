Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Serbia
14
broken clouds
Arome, tradiție și voie bună

Sâmbătă, 4 octombrie, începând cu ora 10, Parcul Kratzer din Deta a devenit epicentrul unei adevărate sărbători a gustului și tradiției. Evenimentul „Ceaunul și Grătarul”, parte din programul Timcultura 2025, a reunit localnici și vizitatori din împrejurimi într-o atmosferă caldă, condimentată cu arome irezistibile, muzică populară și dansuri autentice.

Organizat de Primăria și Consiliul Local Deta, în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș, evenimentul a adus în prim-plan nu doar pasiunea pentru bucătăria tradițională, ci și dorința de a păstra vii obiceiurile culturale ale zonei.

Printre participanții acestei manifestări tradiționale, de mai mulți ani se află și membrii Societății Cultural-Artistice „Veselia” din Glogoni, colaboratori fideli ai comunității din Deta. Potrivit lui Dorel Marianu, reprezentant al asociației, membrii grupului au fost împărțiți în două echipe: bărbații s-au ocupat de prepararea unui gulaș savuros din carne de porc, în timp ce doamnele din asociația femeilor au încântat publicul cu tradiționalele „întorsături” – prăjituri sărate, cu și fără brânză, pregătite după rețete moștenite din generație în generație.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 11 octombrie 2025