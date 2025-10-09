Festivalul Internațional de Doine „Spice de Aur” – ediția a VII-a, la Sân-Mihai

Stimați iubitori ai cântecului și jocului popular bănățean, comunitatea din Sân-Mihai are deosebita plăcere să anunțe desfășurarea celei de-a VII-a ediții a Festivalului Internațional de Doine „Spice de Aur”, eveniment ce va avea loc în data de 31 octombrie 2025.

Manifestarea, devenită deja o tradiție în calendarul cultural al localității, reunește artiști și interpreți, oferind publicului prilejul de a se bucura de frumusețea autentică a doinei și de bogăția folclorului românesc.

Festivalul „Spice de Aur” păstrează și promovează comoara neprețuită a folclorului românesc, trans-mițând tinerelor generații valorile autentice ale tradiției muzicale.

Pe această cale, organizatorii invită întreaga comunitate și pe toți iubitorii de folclor să ia parte la această sărbătoare a doinelor.

Adriana PETROI

