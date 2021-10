Noi punți pentru învățarea limbii române

Din luna aprilie Centrul Cultural „Infinitum” din Glogoni derulează proiectul „Ateliere de limba română cu elemente de cultură”, finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

În cadrul acestui proiect, elevii, de la nivelul începător până la cel intermediar, frecventează ore de limba română, de muzică, artă etc. După cum ne informează Rodica Marianu, președintă și profesoară la Centrul Cultural „Infinitum”, în cadrul acestui proiect centrul aminitit a stabilit o colaborare cu Școala Românească din Madrid.

După spusele Rodicăi Marianu, această colaborare are un scop educațional: copiii vor pune în practică ceea ce însușesc la ore. „Elevii vor avea ocazia să aplice într-un mod interesant cunoștințele pe care le dobândesc la cursuri. Școala Românească din Madrid o frecventează elevi cu vârste cuprinse între unsprezece și șaptesprezece ani, așa cum este cazul și la Centrul Cultural „Infinitum” din Glogoni. Prin corespondență, în care vor folosi cuvintele și expresiile pe care le-au învățat, apoi prin citirea răspunsurilor primite, elevii vor însuși foarte bine tehnica de înțelegere a ceea ce citesc. În plus, își vor perfecționa și exprimarea scrisă”, ne spune Rodica Marianu.

Sanela CRĂINEAN

