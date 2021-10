O gamă variată de produse la un preţ convenabil

Miercuri, 22 septembrie, la Banatski Karlovac, compania comercială ,,DIS” din Krnjevo, şi-a extins activitatea prin deschiderea unui nou magazin de larg consum ,,Super market DIS”, cu scopul de a oferi consumatorilor o gamă cât mai variată de produse agroalimentare şi de uz casnic, la un preţ mai convenabil şi cu unele reduceri de preţ, de care au beneficiat cei mai norocoşi cumpărători.

,,Cu deosebită plăcere pot să constat că am asistat cu toţii, împreună cu cumpărătorii noştri fideli, la ceremonia de deschidere a noului magazin de larg consum, acesta fiind cel de-al 39-lea obiectiv comercial din reţeaua companiei ,,DIS”. Spaţiul amenajat pentru desfăşurarea activităţii comerciale cuprinde 295 de metri pătraţi, are angajaţi 15 vânzători şi 3 casierii. Noul magazin deschis la Banatski Karlovac este dotat cu rafturi pentru aranjarea produselor, şi totodată oferă consumatorilor o gamă largă de produse la preţuri convenabile şi cu reduceri zilnice. Deservirile noastre sunt prompte, angajaţii sunt amabili cu toţi cumpărătorii, şi suntem convinşi de faptul că toţi consumatorii vor fi mulţumiţi cu ofertele noastre. În prima zi, la deschidere, am pregătit câteva surprize pentru cumpărătorii noştri fideli, le-am oferit câte o ciocolată, iar cei norocoşi care au făcut cumpărături în valoare de 5.000 dinari, le-a fost oferită ocazia de a obţine gratuit un televizor.

Ion MĂRGAN

