O nouă revistă ştiinţifică

Prin apariția acestei reviste, lumea științifică bănățeană este mai bogată.

Recent, la editura Centrului de Studii Banatice din Vârșeț a ieșit de sub tipar o nouă publicație. Este vorba despre „Acta Pannonica” – revistă de istorie, științe sociale și umanistice, având ca temă principală prezentarea tuturor aspectelor civilizației bănățene în trecut și azi, din diferite aspecte, respectiv din perspectiva diferitelor științe, precum istoria, istoria artelor, antropologia, etnologia, lingvistica, sociologia, teologia, demografia ș.a.

Revista a fost inițiată de un grup de cercetători științifici consacrați ai Banatului, care au reușit, prin sprijinul financiar al municipiului Vârșeț, să publice primul număr al acestei publicații cu un conținut vast și bogat. Revista va apărea de două ori pe an, în paginile ei urmând să fie publicate cele mai noi rezultate ale cercetărilor științifice referitoare la Banat, atât la cel sârbesc, cât și la Banatul Istoric ca întreg. Cu toate că primul număr a fost publicat în limba sârbă, ideea este ca în numerele viitoare să se înceapă cu publicare articolelor și în alte limbi, precum limba română, maghiară, engleză etc.

Redactorul acestei publicații care are pretenția ca publicația să devină o tribună de la care se vor prezenta cele mai noi rezultate științifice, opinii și păreri despre civilizația bănățeană, este istoricul dr. Mircea Măran, profesor la Școala de Înalte Studii pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț, iar din comitetul de redacție mai fac parte și dr. Aleksandra Đurić Milovanović, antropolog la Institutul de Studii Balcanice al Academiei Sârbe de Științe și Arte din Belgrad, dr. Biljana Sikimić, antropolingvist de la același institut, dr. Milan Micić, istoric (Matica srpska, Novi Sad), dr. Ferenc Nemet, istoric (Universitatea din Novi Sad), dr. Ivana Spasović, istoric (Arhivele Academiei Sârbe de Științe și Arte din Belgrad) și drd. Jovana Kolundžija, istoric al artelor din Belgrad.

Adriana PETROI

