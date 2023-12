Parcurile din Sokobanja

Știm că parcurile reprezintă plămânii fiecărei localități, iar Sokobanja, cu parcurile și natura deosebită, reprezintă inima verde a țării noastre.

Anul acesta am poposit la Sokobanja, una din destinațiile mele preferate. Timp de opt zile, cât am petrecut aici, m-am bucurat de timpul frumos și plăcut al sfârșitului de octombrie și început de noiembrie. Parcul central a fost ridicat la sfârșitul secolului XIX-lea. Aici se găsește vechea baie turcească cu apă termală de 46 C și aici fac tratament acei pacienți care au dureri de oase. În acest parc, predomină gazul radon care este benefic pentru plămâni și aici vin la inhalații pacienții care suferă de bronșită, astmă și alte boli pulmonare.

În acest parc sunt plantate diferite specii de arbori, atât conifere cât și foioase, cam 62 la sută sunt foioase și 38 la sută conifere, dar se află și diferite specii de arbuști ornamentali. Cel mai des întâlnit este teiul, ulmul, castanul sălbatic, salcâmul, frasinul, arțarul, plopul canadian. Parcul este dotat și cu lămpi, așa că serile petrecute aici își au un farmec aparte, mai ales în jurul fântânii arteziene de toată frumusețea.

Anul acesta, în mijlocul acestui parc am văzut, pentru prima dată, trei mese amenajate pentru iubitori de șah. În acest parc, se află și sculpturi de lemn precum și monumente, adică busturile eroilor naționali.

Ileana BELU

Articolul integral îl puteți citi în numărul 48 din 2 decembrie