Cu copiii am un sentiment de împlinire

Gabriela Ghilezan Škaljak (născută în anul 1983) are o poveste foarte interesantă atunci când vine vorba de activitățile ce ajută la formarea și dezvoltarea copiilor. A început să lucreze ca educatoare imediat după terminarea școlarizării, și de atunci a știut că locul ei este printre copii. Despre începuturile ei în învățământ afirmă că au fost frumoase. Alături de copii mereu a descoperit ceva nou, dar regretă că din an în an sunt tot mai puțini copii. Motivul fiind că tot mai mulți tineri din Ecica decid să trăiască în străinătate sau în orașe și își părăsesc satul natal.

Gabriela este mămică a unui băiețel drăgălaș de 7 anișori, care poartă numele Aleksej, și soția lui Mirko Škaljak, coleg de breaslă, cu care este căsătorită din anul 2007.

A terminat Școala Medie de Economie și Comerț din Zrenianin, și apoi s-a înscris la o facultate la Zrenianin, profilul Administrarea sistemelor tehnice în medicină, la care a terminat numai primul an și a părăsit studiile.

Întotdeauna și-a dorit să fie în preajma copiilor, de mică a tot afirmat că ea când va fi mare va deveni ,,tovarășă”. Iar această dorință a ei s-a adeverit odată cu înscrierea ei la studii de pedagodie la Kikinda.

Teodora SMOLEAN

