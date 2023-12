Se mândreşte că îşi trage originea de pe plaiuri bănăţene

Vesna Struţa Čolaković este de origine din Sânmartinul Sârbesc, judeţul Timiş, România, dar rădăcinile ei din partea străbunicii sunt din Alibunar. Vesna este născută într-o familie de intelectuali, tatăl a fost profesor, iar mama ei învăţătoare. A absolvit studiile informatice la Timişoara. Actualmente este preşedinta Asociaţiei Femeilor ,,Kruna” din Sânmartinul Sârbesc, unde activează, pe lângă femeile de etnie sârbă, şi un număr mare de românce, fiind aceasta un simbol al prieteniei milenare care marchează activitatea multientică şi multiculturală a acestei asociaţii.

Vesna este o femeie profund apreciată în cadrul comunității, câștigând respectul și admirația membrilor Asociației „Kruna”. Într-o conversație cu ea, am explorat secretul succesului său și modul în care a reușit să atragă atât copiii de origine română, cât și părinții lor, care au dezvoltat o afecțiune profundă pentru folclorul și tradițiile etnice sârbe din Sânmartinul Sârbesc.

Ideea de a forma o asociaţie multietnică şi multiculturală provine încă din anii studenţiei în oraşul universitar din Timişoara. În acea perioadă am activat la Ansamblul Academic ,,Mladost” din Timişoara, şi împreună cu colegul meu Miško Milivoj am reactivat activitatea formaţiei de dansuri sârbeşti. Am făcut aceasta din dragostea de a promova folclorul sârbesc şi a tradiţiilor pe care le-am moştenit de la străbunii noştri. Am continuat cu această activitate culturală, astfel că, în anul 2010, am înfiinţat Asociaţia Femeilor ,,Kruna”. Kruna este numele mamei lui Dositej Obradović, născut la Sânmartinul Sârbesc.

Kruna a fost înmormântată în satul ei natal, Sânmartinul Sârbesc, iar femeile din cadrul asociației care îi poartă numele își arată respectul și aprecierea prin îngrijirea mormântului său. Aceasta este şi misiunea noastră sfântă de ai păstra în memorie vie pe predecesorii noştri de unde ne tragem şi noi originea. Asociaţia ,,Kruna” activează sub egida Uniunii Sârbilor din România, care ne sprijină moral şi financiar, şi fără al lor ajutor nu am putea activa. Mulţumim pe această cale tuturor celor care ne sprijină să existăm şi să ne menţinem pe aceste meleaguri – ne-a mărturisit Vesna.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 48 din 2 decembrie