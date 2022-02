Pasiunea de a creşte cai

Milan Bonciocat a moştenit această pasiune de a creşte cai încă de când era copil în băncile şcolii. Creşterea cailor în familia lui Milan a fost o pasiune puternică transmisă din tată în fiu.

,,În familia mea caii erau trataţi în mod aparte şi cu multă atenţie. Calul pentru mine este o fiinţă puternică, loială, frumoasă. Un cal nu este doar un animal. El este o fiinţă unică şi specială. Dacă mergeţi la cursuri şi aveţi un cal, nu îl trataţi doar ca un simplu animal, ci trebuie să deveniţi aceeaşi persoană. Adică, mă refer la o persoană, nu la un animal şi un om. Calul este o binecuvântare! Trebuie să fim conştienţi de faptul că, pentru a întreţine un cal de rasă este un lucru costisitor, însă pentru un pasionat de cai, nimic nu mai contează. Provin dintr-o familie de ţărani, iar calul era cel mai preţuit animal. Şi pot spune cu siguranţă, calul este cel mai devotat prieten al omului. Este un prieten bun, pentru că de multe ori te poate scoate de la nevoi şi te poate ajuta ca nimeni altul. Aceasta o ştiu toţi cei care au avut cândva cai şi au crescut alături de ei. Când vremurile s-au schimbat, caii au fost vânduţi şi din banii câştigaţi de la vânzare, ne-am procurat un tractor, însă dragostea faţă de cai a rămas în sufletul meu. Dintotdeauna mi-am dorit să am în grajd măcar un cal. Şi iată că visul meu s-a împlinit. Eu cu fiul meu şi cu nepotul am ajuns la concluzia că am fi foarte fericiţi şi bucuroşi dacă vom cumpăra un cal de rasă.

Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 6 din 5 februarie 2022