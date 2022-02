Promovare necontenită a valorilor românești

Anul acesta, Societatea Cultural-Artistică „Ion Creangă” din Doloave îşi sărbătorește marele jubileu – 130 de ani de la înființare. Pregătirile pentru marea zi au început încă în anul 2019. Au avut loc numeroase lucrări de reconstrucție a sălii din incinta Căminului Cultural „25 Mai” din Doloave, unde își desfășoară activitatea fanfara societății cultural-artistice amintite. De la directorul Căminului Cultural „25 Mai”, Miroslav Prvulj, aflăm cum se pregătesc dolovenii pentru marele jubileu și cum își desfășoară activitatea membrii Societăţii Cultural-Artistice „Ion Creangă”.

„La un moment dat, am găsit în încăperea SCA „Ion Creangă” din cadrul căminului cultural recunoștințe care datează din anul 1972. În anul respectiv, SCA „Ion Creangă” a marcat 80 de ani de activitate. După cum am aflat, în anul 1892 a avut loc primul eveniment cultural al românilor care s-a desfășurat în afara bisericii. Astfel, anul respectiv este luat în considerare ca an în care și-a început activitatea SCA „Ion Creangă”, ne spune Miroslav Prvulj.



Dânsul afirmă că după cel de-al Doilea Război Mondial la SCA „Ion Creangă” şi-au desfăşurat activitatea patru secții: fanfara, secția de teatru, formația de dansuri și grupul de cântăreți. Secția de teatru nu mai activează. Formația de dansuri s-a unit cu cea a căminului cultural, însă nu încetează să promoveze valorile românești. Grupul de cântăreți îşi desfăşoară activitatea în cadrul bisericii, dar se prezintă cu regularitate și la festival. Fanfara încă mai activează sub numele de SCA „Ion Creangă”. Coordonatorul grupului de cântăreți și dirijorul fanfarei este Dorel Mihailov.



Miroslav Prvulj afirmă că își dau silința ca formația de dansuri să participe cu regularitate la festival. Anul trecut, formația de dansuri din Doloave s-a prezentat la Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia. În anul 2019, Doloave a fost gazda celui mai vestit festival al românilor din Voivodina. Ani de-a rândul, cele trei secții s-au prezentat la „Seara românească” de la Doloave, eveniment care a fost organizat de Lucian Danilov pe la mijlocul lunii august.

Sanela CRĂINEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 6 din 5 februarie 2022