Pasiunea pentru plante, filosofia vieţii

În ediția din această săptămână o prezentăm pe braziliana Samantha Klein, în vârstă de 29 de ani. Interlocutoarea noastră este autoarea proiectului ,,Grădina mea din Chile în deșert”.

Samantha își începe povestea în felul următor :De când eram mic copil am avut contact cu natura. În Brazilia locuiam la ferma fa-miliei mele care trăiește din agricultură de când a sosit în acea țară. Unii cresc vaci, alții fac brânză sau dețin o crescătorie de pești, iar tatăl meu a produs cele mai multe fructe și legume. De asemenea, i-au plăcut întotdeauna animalele sălbatice, despre care a avut mereu ceva de zis. M-a umplut sufletul cu povești despre ele, iar când urcam pe munte îmi spunea care plante sunt comestibile.



În copilărie aveam mereu multe plante, așa că este imposibil să spun care a fost prima pe care am cultivat-o. În grădină, am încărcat un copac cu orhidee, flori pe care le-am luat din împrejurimile casei mele. Totuși, îmi amintesc că prima plantă pe care am plantat-o în grădina mea, după ce am ajuns în Chile, a fost o aloe vera.

La momentul actual locuiesc în orașul primăverii veșnice, așa că modalitatea de îngrijire a plantelor este aceeași pe tot parcursul anului. Singura problemă este că nu avem ploaie decât 5 mm pe an. Așadar, ne face cele mai mari griji în privința irigației. Pentru a evita cheltuielile cu apa caut plante cum ar fi suculente și cactuși. Sunt o opțiune bună pentru începători. Suculentele supraviețuiesc fără îngrijire. Nu au nevoie de prea mulți nutrienți, apă și suportă climă aridă.

