Patru decenii de activitate cultural-artistică

Arta sunetelor are un rol deosebit în viața omului. Acest fapt îl confirmă și excelentul solist vocal și acordeonist Snežan Veselinov din Satu Nou, afirmat în localitatea sa și în satele din împrejurimi. Snežan a demonstrat în mai multe rânduri că este unul dintre cei mai activi corepetitori la coregrafiile românești, sârbești ș.a.

Snežan Veselinov are aproape patru decenii de activitate. A cântat ca solist vocal la nunți, botezuri, la petrecerile organizate cu ocazia plecării flăcăilor în armată, dar și la diferite concerte și concursuri.

Snežan cântă la acordeonul cu butoane. Este autodidact, dar cunoaște și notele într-o măsură restrânsă. Are şi o activitate bogată de corepetitor la Casa de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou. A reușit să facă față tuturor tentațiilor și să respecte cu precizie toate elementele artei sunetelor. A colaborat cu mulți coregrafi și a învățat mai multe stiluri de dans.

Orchestra de muzică populară a „bobocilor” este un renume cu rezonanță la toate competițiile, Snežan fiind un acordeonist din toate aspectele: tact, metrică…

Pe acordeonistul Snežan Veselinov l-am putut adesea vedea în emisiunile televizate. A cucerit inimele telespectatorilor. Are o ținută artistică și un stil propriu de instrumentist. Este mereu bine dispus. De mult timp cântă la diverse petreceri, spectacole, treceri în revistă etc.

Ionel MĂLAIMARE

